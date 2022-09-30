Україна на кінець вересня накопичила в ПСГ 13,9 млрд куб. м газу - голова Нафтогазу

Обсяги газу, накопичені Україною у підземних сховищах (ПСГ), на кінець вересня становлять 13,9 млрд куб. м, повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Наразі маємо вже 13,9 млрд куб. м газу. Це дасть змогу нам впевнено увійти в опалювальний сезон. Далі дивитимемося", - сказав він на брифінгу в Житомирській області у п'ятницю, передає кореспондент "Енергореформи" з місця події.

