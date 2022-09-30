МАГАТЕ відправить в Україну обладнання для радіаційної безпеки

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в четвер анонсувало постачання в Україну нової партії обладнання в межах зусиль зі сприяння забезпеченню ядерної та фізичної безпеки під час російсько-української війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МАГАТЕ.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, в середу Україна отримала обладнання, передане Швецією, а в найближчі дні надійде допомога, яку агентство придбало за підтримки Франції та США.

Це допоможе п'ятьом українським установам, зокрема Державній інспекції ядерного регулювання та "Енергоатому", отримати обладнання для радіаційного моніторингу, мобільні телефони, портативні енергетичні системи та інші необхідні предмети.

Це вже третя партія обладнання, яке Україна отримує від МАГАТЕ.