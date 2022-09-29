Кабмін відмовився від плану накопичити в сховищах 19 млрд куб. м газу

Кабінет міністрів скоротив плани з накопичення газу в підземних сховищах. Якщо влітку Нафтогазу України ставили завдання забезпечити наявність 19 млрд куб. м газу, то зараз мова йде лише про 14,5-15 млрд куб. м, йдеться на сайті Кабміну.

"Уряд продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Наразі маємо майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля", - заявив прем'єр Денис Шмигаль на селекторній нараді 28 вересня.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного об'єму газу для створення резервного запасу, розказав він.

На своєму останньому засіданні уряд виділив областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров. Цих грошей має вистачити для закупівлі 400 000 куб. м деревини для мешканців прифронтових територій. Загалом протягом опалювального сезону держава збирається реалізувати 5 млн куб. м дров.