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АНАЛІТИКА

Нафтогаз не відмовиться від арбітражу з Газпромом, попри погрози Росії – Вітренко

 

НАК "Нафтогаз Україна" не збирається відмовлятися від арбітражного позову проти Газпрому, попри погрози російської компанії припинити транзит газу через Україну. Про це заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

На початку вересня Нафтогаз звернувся до Міжнародного арбітражного суду зі скаргою на порушення Газпромом умов транзитного контракту від 2019 року.

27 вересня Газпром заявив, що претензії Нафтогазу не мають правових підстав, а арбітраж у "недружній" Швейцарії не може вважатися неупередженим. Якщо Нафтогаз продовжить наполягати на арбітражі, заявив Газпром, він може потрапити під російські санкції, і тоді транзит газу через Україну припиниться взагалі.

Вітренко заявив у відповідь, що Росія знову перевертає факти з ніг на голову.

Головний аргумент Газпрому - відмова України транспортувати газ через окуповану територію Луганської області. Проте Вітренко наголосив, що Нафтогаз не відмовлявся від надання транзитних послуг, а просто запропонував перенести їх до пункту Суджа в Сумській області.

Росія не захотіла, перестала сплачувати законтрактовані обсяги транзиту, тому Нафтогаз ініціював арбітраж у Швейцарії за шведським правом.

Вітренко вважає, що запровадження санкцій Швейцарією та Швецією проти Росії за агресією проти України ніяк не впливає на неупередженість арбітражу.

"Арбітраж ухвалить рішення незалежно від участі Газпрому. За умовами контракту Газпром визнає право Нафтогазу передавати суперечки на арбітражний розгляд. Реалізація цього права Нафтогазом - це звичайне здійснення умов контракту, а не "недружній акт", - заявив Вітренко.

Голова правління Нафтогазу додав, що погрози Газпрому свідчать про участь компанії в агресивній війні проти України та ставлять під загрозу міжнародний механізм мирного врегулювання суперечок, учасником якого є Росія згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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