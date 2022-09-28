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АНАЛІТИКА

НКРЕКП визначила підстави для перегляду price caps на ринку електроенергії

 

НКРЕКП може переглядати price caps на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку (БР) у разі відхилення середньоарифметичної ціни е/е більш ніж на 10% за останню декаду, три чи дев'ять декад порівняно з попередніми періодами, передає Енергореформа.

Така норма міститься в постанові "Про затвердження Методики визначення суттєвого коливання цін та встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку", затвердженій на засіданні комісії 27 вересня.

Відповідно до документа, ще однією підставою для перегляду price caps є досягнення ціни акцептованої заявки на РДН, ВДР і БР на рівні 95% і більше максимальної граничної ціни або 105% і менше мінімальної протягом трьох останніх декад в не менше ніж 30% розрахункових періодів .

Ці цінові коливання класифікуються в методиці як "суттєві коливання цін", які є підставою для перегляду price caps.

Як пояснили в НКРЕКП, прийняття методики сприятиме підвищенню прозорості українського ринку електроенергії, а також врегулює порядок встановлення та перегляду граничних цін на РДН, ВДР та БР.

"Під час війни ми маємо дуже складну ситуацію з прогнозуванням як фактичних обсягів товарної продукції наших ліцензіатів, так і обсягів споживання. Це все пов'язано з бойовими діями та непередбачуваними наслідками цих дій, тому я вітаю всіх колег із прийняттям цієї методики", - зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Згідно з постановою регулятора, вона набирає чинності з дня, що настає за днем його оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Відповідно до закону "Про ринок електричної енергії", НКРЕКП у разі суттєвого коливання цін на РДН, ВДР та БР має право встановлювати граничні (максимальні та мінімальні) ціни з відповідним обґрунтуванням.

Рівень граничних цін має впливати на формування вільної ринкової ціни мінімальним способом.

Доцільність встановлення та рівень граничних цін при їх встановленні повинні переглядатися регулятором не менше одного разу на шість місяців.

Граничні ціни встановлюються регулятором після консультацій з Антимонопольним комітетом України (АМКУ).

 

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