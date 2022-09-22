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Україна закачала до сховищ майже 14 мільярдів кубів газу
16:32 22.09.2022 |
Україна закачала до підземних сховищ газу майже 14 млрд кубометрів "блакитного палива".
Про це під час онлайн-виступу на форумі місцевого самоврядування у Львові сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми гарантуємо немалий об'єм природнього газу, який вже накопичений і який ми продовжуємо накопичувати. Сьогодні ми наближаємося до показника в 14 мільярдів кубометрів, які вже є в українських сховищах. Це нам дає можливість впевнено дивитися в проходження опалювального сезону», - зазначив Чернишов.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні від початку війни ворог пошкодив 349 об'єктів енергетичної інфраструктури. З них 11 ТЕС і три ТЕЦ. За словами Чернишова на сьогодні вже відновлено 52% зруйнованих об'єктів.
Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що до 1 жовтня Україна закачає до підземних сховищ газу 14,5-15 млрд кубометрів "блакитного палива". Він також повідомив, що органи влади усіх рівнів уже закупили понад півтори тисячі одиниць мобільних котелень та генераторів електроенергії для забезпечення електропостачання там, де зруйновані об'єкти енергетичної інфраструктури.
Кабінет Міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз України" формувати запаси газу до опалювального сезону, у тому числі за рахунок придбання "блакитного палива" вітчизняного видобутку.
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