Фінансові новини
- |
- 22.09.22
- |
- 10:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Гендиректор МАГАТЕ анонсував ще один візит в Україну
08:58 22.09.2022 |
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі в середу заявив, що найближчим часом здійснить візит до України для обговорення ситуації на Запорізькій атомній електростанції.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Ґроссі сказав на пресконференції на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Я щойно обговорив із міністром (закордонних справ України Дмитром) Кулебою і сподіваюсь, що буду незабаром їхати до Києва або до України. І, можливо, пізніше, в певний момент часу - до Росії", - сказав гендиректор МАГАТЕ.
"З урахуванням серйозності ситуації й того, що відбувається на місці, ми маємо рухатися швидко. Ми намагаємося, щоб це сталося якнайшвидше", - додав він.
Перед тим у середу Ґроссі провів зустрічі з главами МЗС України та Росії Дмитром Кулебою і Сєрґєєм Лавровим, під час яких обговорив ситуацію з ядерною безпекою в контексті українсько-російської війни.
Він повторив, що бачить ознаки згоди як України, так і Росії на створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.
Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.
Після цього Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна повернула з полону 215 військових, серед них «азовці»
|Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну «референдуми» та мобілізація в Росії
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
|Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Гендиректор МАГАТЕ анонсував ще один візит в Україну
|Нафта дорожчає 22 вересня, оскільки побоювання щодо пропозиції перевершили побоювання з приводу рецесії
|«Укренерго» ініціює підвищення тарифу на передачу е/е на 2023 рік на 84% - до 636,17 грн/мвт-год
|ВАКС остаточно закрив справу «Роттердам+»
|Новим директором Оператора ГТС України став Павел Юзеф Станчак, він замінив на посаді звільненого напередодні Сергія Макогона
|Україна збільшить експорт електроенергії до ЄС в нічні години
Бізнес
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску