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АНАЛІТИКА

Гендиректор МАГАТЕ анонсував ще один візит в Україну

 

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі в середу заявив, що найближчим часом здійснить візит до України для обговорення ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ґроссі сказав на пресконференції на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Я щойно обговорив із міністром (закордонних справ України Дмитром) Кулебою і сподіваюсь, що буду незабаром їхати до Києва або до України. І, можливо, пізніше, в певний момент часу - до Росії", - сказав гендиректор МАГАТЕ.

"З урахуванням серйозності ситуації й того, що відбувається на місці, ми маємо рухатися швидко. Ми намагаємося, щоб це сталося якнайшвидше", - додав він.

Перед тим у середу Ґроссі провів зустрічі з главами МЗС України та Росії Дмитром Кулебою і Сєрґєєм Лавровим, під час яких обговорив ситуацію з ядерною безпекою в контексті українсько-російської війни.

Він повторив, що бачить ознаки згоди як України, так і Росії на створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Після цього Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.
 

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