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«Укренерго» ініціює підвищення тарифу на передачу е/е на 2023 рік на 84% - до 636,17 грн/мвт-год
23:57 21.09.2022 |
ПрАТ "НЕК "Укренерго" ініціює підвищення на 2023 рік тарифу на передачу електроенергії проти чинного на 84% - до 636,17 грн/МВт-год і тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 234% до 207,63 грн/МВт-год.
Це випливає з оприлюдненого на сайті НЕК повідомлення та обґрунтування щодо необхідності внесення змін до структури обох тарифів на 2023 рік.
"З метою отримання зауважень та пропозицій зацікавлених сторін, зокрема органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, просимо надавати свої зауваження та пропозиції", - йдеться у відповідному повідомленні НЕК.
Як випливає з обґрунтування, ключовими причинами необхідності підвищення тарифу на передачу електроенергії наступного року є цінові зміни на водопостачання та водовідведення, збільшення фізичного обсягу робіт у зв'язку зі збройною агресією РФ та вартості цих робіт, зростання витрат на сировину та матеріали, зростання ціни пального, збільшення витрат на капітальні інвестиції, зростання прогнозних курсів долара та євро до гривні з одночасним збільшенням витрат на ПСО для "зеленої" генерації.
У свою чергу зростання тарифу на послуги з диспетчерського управління зумовлене, зокрема, збільшенням витрат на третинне регулювання, зростанням курсу долара та євро до гривні, збільшенням аварійного запасу "Укренерго", зростанням витрат на капітальні інвестиції, збільшенням витрат на послуги адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку, ціновими змінами на водопостачання та водовідведення.
Як повідомлялося, Національна комісія, шо здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комуслуг (НКРЕКП) 1 грудня 2021 року затвердила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2022 році на рівні 345,64 грн/МВт-год (без ПДВ) та на послуги з диспетчерському управлінню у розмірі 62,13 грн/МВт-год (без ПДВ).
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