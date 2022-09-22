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ВАКС остаточно закрив справу «Роттердам+»
23:25 21.09.2022 |
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (АП ВАКС) ухвалила остаточне рішення про закриття справи "Роттердам+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення суду.
"Апеляційні скарги залишити без задоволення. Ухвала суду набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає", - оголосив головуючий на засіданні суддя.
Апеляційний суд підтвердив рішення ВАКС від 21 вересня 2021 року, який своєю чергою визнав законним та обґрунтованим рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи через відсутність складу злочину.
АП ВАКС пояснив, що Центр протидії корупції (ЦПК), який намагався вплинути на рішення прокурора і суду першої інстанції, не має жодного процесуального статусу в цьому процесі.
Також суд усупереч бажанню феросплавних заводів Ігоря Коломойського, які намагалися заперечити закриття справи, не визнав їх потерпілою стороною.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура спочатку закрила справу Роттердам+ ще у серпні 2020 року.
Далі це рішення намагалися оскаржити заводи Ігоря Коломойського за підтримки ЦПК. 21 жовтня 2021 року ВАКС ухвалив закрити цю справу.
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