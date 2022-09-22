Новим директором Оператора ГТС України став Павел Юзеф Станчак, він замінив на посаді звільненого напередодні Сергія Макогона

Поляк Павел Станчак зазначений у реєстрі як новий голова "Оператора ГТС України".

До останнього часу він працював заступником генерального директора з розвитку і трансформації оператора. При цьому в серпні 2017 року НАК "Нафтогаз України" затвердила Станчака президентом "Укртрансгазу", проте той не зміг розпочати виконання обов'язків через відсутність доступу до держтаємниці і в листопаді був переведений на посаду віцепрезидента УТГ.

У PGNiG у 2003-2004 роках Станчак відповідав за відділення функції оператора газотранспортної системи та утворення незалежного оператора ГТС Польщі Gaz-System. Після чого працював на посаді технічного директора - члена правління цієї компанії до 2008 року. Також був технічним директором - членом правління PGNiG Technologie.

Як повідомлялося, наглядова рада "Магістральних газопроводів України" (МГУ) рішенням від 16 вересня 2022 року чотирма голосами проти одного припинила повноваження генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, коли він перебував у відрядженні.

Під час створення "Магістральних газопроводів України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створила ОГТСУ, якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС.

ОГТСУ було передано у власність МГУ. Водночас держава передала новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років. З 1 січня 2020 року компанія набула статусу ліцензованого оператора.

Ще у жовтні 2021 року директор секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати.

У червні 2022 року наглядова рада МГУ схвалила об'єднання з ОГТСУ, в якому йому наразі належить 100%. 11 серпня 2022 року наглядова рада МГУ ухвалила рішення про кандидата на посаду виконувача обов'язків генерального директора ОГТСУ, але публічно не назвала його.

Кабінет Міністрів відмовив МГУ у погодженні його кандидатури на посаду в. о. гендиректора без розгляду у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо єдиної кандидатури.

Після цього Світовий банк закликав українську владу дотримуватися процедур корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку під час призначення генерального директора ОГТСУ.