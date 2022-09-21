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Україна збільшить експорт електроенергії до ЄС в нічні години
23:14 21.09.2022 |
Європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою на 50 МВт в нічні години.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"20 вересня ENTSO-E збільшило на 50 МВт в нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою. Тепер українські виробники електроенергії можуть експортувати сумарно 300 МВт до Румунії та Словаччини цілодобово", - йдеться у повідомленні.
Поставляти збільшені обсяги електроенергії Україна зможе із 23 вересня.
При цьому українська енергосистема матиме технічну можливість отримувати таку ж допомогу з європейської енергосистеми, якщо в цьому буде необхідність під час опалювального сезону.
Наступне збільшення пропускної спроможності з Румунією, Словаччиною та Угорщиною буде обговорюватиметься в жовтні, а в кінці року планується відновлення роботи ще одного інтерконектора з Польщею.
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