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АНАЛІТИКА

Україна збільшить експорт електроенергії до ЄС в нічні години

 

Європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою на 50 МВт в нічні години.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"20 вересня ENTSO-E збільшило на 50 МВт в нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою. Тепер українські виробники електроенергії можуть експортувати сумарно 300 МВт до Румунії та Словаччини цілодобово", - йдеться у повідомленні.

Поставляти збільшені обсяги електроенергії Україна зможе із 23 вересня.

При цьому українська енергосистема матиме технічну можливість отримувати таку ж допомогу з європейської енергосистеми, якщо в цьому буде необхідність під час опалювального сезону.

Наступне збільшення пропускної спроможності з Румунією, Словаччиною та Угорщиною буде обговорюватиметься в жовтні, а в кінці року планується відновлення роботи ще одного інтерконектора з Польщею.
За матеріалами: Економічна правда
 

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