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АНАЛІТИКА

Угорщина гальмує розширення експорту української електроенергії, – Зеркаль

 

Угорщина гальмує розширення експорту української електроенергії в Європу.

Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

"Окрім вже традиційних проблем із запровадженням санкцій проти Кремля, Угорщина створює нам та ЄС ще додаткові де-факто, гальмуючи розширення експорту української електроенергії в Європу. Це проблема і для України, і для її сусідів, які розраховують на підтримку", - написала Зеркаль.

Вона додала, що вся справа - у європейських фондах, які Брюссель вирішив заморозити, щоб "привести Орбана до тями".

"І він бореться за них із пролетарською гідністю та без огляду на репутацію - потураючи Путіну й демонструючи, що європейська "єдність" йому не цікава - його цікавлять тільки гроші. І все одно чиї вони будуть - Москви на дешевому газі чи Брюсселю", - зазначила Зеркаль.

Саме тому, за її словами, Орбан заблокував пропозицію ЄС про створення спеціального представника ООН з прав людини, який мав би наглядати за діями росіян, і саме тому угорський оператор електричних мереж вирішив, що треба ретельно дослідити вплив розширення експорту електроенергії з України на їхній ринок і для цього їм потрібно кілька місяців.

Зеркаль пояснила, що угорці не купують електроенергію в Україні з політичних міркувань, незважаючи на історичні комерційні відносини у цій сфері, але представник їхнього оператора очолює робочу групу з ринкових питань та звітує про вплив збільшення українського експорту на ринок в континентальній Європі.

"Після того, як ми синхронізувалися з ЄС, кожні додаткові мегавати відкриваються для нас тільки на підставі позитивних звітів двох робочих груп. Сьогодні саме день розгляду звітів та прийняття чергового рішення щодо збільшення обсягів українського експорту, але, незважаючи на нагальний дефіцит на європейському ринку, угорці під надуманим приводом зробили його мінімальним та підвісили в повітрі подальше розширення", - розповіла Зеркаль.

"Вони прекрасно розуміють, що таким чином створюють проблеми для Києва, Варшави та Брюсселя. Києву потрібні гроші - чесно зароблені. Варшаві критично потрібна допомога з експортом і президент Зеленський її пообіцяв. Брюсселю потрібне і те, і друге, бо це свідчення єдності Європи і ще один крок для посилення енергосистеми. А Орбану потрібні гроші та перемога у шантажі ЄС. Так, ми також в цій грі і нам треба звикати і тут битися за свої інтереси, створюючи союзи та викриваючи брутальність мотивів та сутність проблем", - підкреслила вона.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Угорщина
 

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