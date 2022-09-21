Рада розширить повноваження НКРЕКП для боротьби з маніпуляціями на ринку електроенергії

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 20 вересня, схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках" (так званий закон про REMIT).

За прийняття відповідного законопроєкту №5322 у першому читанні проголосували 252 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці до нього вказана імплементація в українське законодавство адаптованої версії Регламенту №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року (так зване положення про REMIT) для оптових енергетичних ринків: ринків електричної енергії та природного газу.

"Проєкт закону спрямований на попередження зловживання з боку учасників на оптових енергетичних ринках та встановлення відповідальності для учасників за маніпулювання на енергетичних ринках, а також за торгівлю на основі інсайдерської інформації", - вказують автори законопроєкта.

Для цього пропонується встановити заборону на здійснення маніпулювань на оптових енергетичних ринках або спроби маніпулювань, обмежити поводження з інсайдерською інформацією, а також передбачити відповідальність учасників оптового енергетичного ринку та їх службових осіб за маніпулювання ринками, неправомірне використання інсайдерської інформації тощо.

Як повідомлялося, в Міненерго раніше називали прийняття закону про REMIT одним із ключових завдань, реалізація якого дозволить підвищити прозорість енергоринку та захистити його від зловживань з боку учасників.

Закон передбачає надання широких прав регулятору щодо моніторингу ринку електроенергії з метою виявлення зловживань та оперативного реагування на такі зловживання.

REMIT - це положення про цілісність та прозорість оптових ринків електроенергії та газу, яке закріплене Регламентом європейського парламенту та Ради ЄС №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року з метою боротьби зі зловживаннями на енергетичних ринках у вигляді інсайдерської торгівлі чи маніпуляцій.