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АНАЛІТИКА

Двох колишніх членів правління Центренерго викрили на махінаціях із постачанням газу

 

НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом особам у зловживанні владою та службових махінаціях, через які Центренерго незаконно переплатило за природний газ. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Йдеться про двох колишніх членів правління Центренерго, чинного начальника одного з департаментів Центренерго, директора приватної компанії, уточнюють у НАБУ.

Оскільки один із колишніх членів правління компанії переховувається від слідства, про підозру йому повідомили заочно.

За версією слідства, у листопаді 2019 року Центренерго уклало з приватною компанією договір на постачання газу, а у травні 2020 року провело передоплату за законтрактований обсяг газу на червень 2020 року.

Газ поставили тільки на частину передоплати, а заборгованість, яка виникла перед Центренерго, вирішили нівелювати, піднявши ціну на вже фактично поставлений газ, підробивши офіційні документи. В результаті, Центренерго завдано збитків на суму 8,25 млн грн.

Це не перша викрита корупційна схема на Центренерго, наголошують у НАБУ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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