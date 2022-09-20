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АНАЛІТИКА

Увесь LPG на біржу: УЕБ розпочала реєстрацію угод із продажу СВГ

 

Українська енергетична біржа розпочала надавати послуги з реєстрації угод із продажу скрапленого газу (СВГ), зокрема й імпорту. Про це в коментарі enkorr повідомив генеральний директор біржі Олександр Коваленко.

З його слів, відкриття на УЕБ позабіржового (ОТС) ринку було викликано потребою учасників у наявності ширших можливостей для виконання постанови Кабінету міністрів України від 26 липня 2022 р. № 834, згідно з якою всі операції з торгівлі деревиною (лісоматеріалами), нафтою сирою, газовим конденсатом і скрапленим газом повинні здійснюватися винятково на товарних біржах.

«Сьогодні УЕБ пропонує учасникам ринку два інструменти виконання вищезазначеного рішення уряду: перший - це, власне, біржові торги, на яких можна купувати й продавати ресурс, а другий - реєстрація позабіржових угод або репортинг», - зазначив Коваленко. Наразі саме другий інструмент є більш адаптивним, який обирають імпортери скрапленого газу.

«Компанії укладають договори з продажу LPG, як укладали їх і раніше, але тепер реєструють відповідні угоди на біржі. Такий механізм звітності використовується з метою забезпечення доброчесності й прозорості, запобігання зловживанням на ринках Європи й світу. Тому цю практику застосували і ми», - розповідає Олександр Коваленко.

Він пояснив, що для змоги учасникам розпочати реєстрацію своїх контрактів на біржі потрібно пройти акредитацію й отримати доступ до Єдиного реєстру репортингу.

«Одним із найпоширеніших запитань, які ставлять учасники, є побоювання щодо поширення інформації про їхні контракти. У свою чергу ми пояснюємо, що вся інформація, яка потрапляє на біржу, конфіденційна й захищається профільним законом, а відтак не підлягає розголошенню», - зазначив представник УЕБ.

Наразі й до закінчення воєнного стану вартість послуги з реєстрації позабіржових договорів в Електронному реєстрі репортингу складає 1 грн на місяць. Щодо подальшого періоду Коваленко зазначає, що зараз складно оцінювати вартість відповідних послуг.

«Своє слово у цьому питанні може сказати регулятор, тобто Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Але у будь-якому разі прайс УЕБ буде ринковим, яким він є і зараз», - підкреслив він.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну від 26 липня 2022 р. № 834 операції з торгівлі нафтою сирою, газовим конденсатом, скрапленим газом і деревиною (лісоматеріалами) повинні здійснюватися лише на товарних біржах.

Раніше зобов'язання продавати свої енергоресурси на біржі було тільки у компаній з державною часткою понад 50 % акцій, зокрема в «Укрнафти» й «Укргазвидобування».
За матеріалами: EnKorr
 

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