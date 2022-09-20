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Кабмін дозволив продати Польщі 100 000 тонн вугілля
11:55 20.09.2022 |
Кабінет міністрів дозволив експортувати 100 000 тонн вугілля до Польщі. Про це повідомив у понеділок, 19 вересня, міністр енергетики Герман Галущенко.
Від середини червня в Україні діє фактична заборона на експорт вугілля. Спочатку були встановлені нульові квоти на експорт усіх видів енергетичного вугілля, а на початку вересня - навіть на експорт коксівного вугілля, яке використовується в металургії.
Проте 10 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова розглянути експорт вугілля до Польщі попри заборону на його вивезення.
Під час робочого візиту до Варшави у понеділок Галущенко розказав, що це рішення уже ухвалене.
"Герман Галущенко проінформував [польську] колегу [Анну Москву] про рішення української влади відкрити квоту на експорт вугілля до Польщі в обсязі 100 000 тонн. Польська сторона подякувала за це важливе політичне рішення, зазначивши, що в умовах російського енергетичного шантажу вугільна галузь набула додаткової ваги", - йдеться в повідомленні Міненерго.
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