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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив продати Польщі 100 000 тонн вугілля

 

Кабінет міністрів дозволив експортувати 100 000 тонн вугілля до Польщі. Про це повідомив у понеділок, 19 вересня, міністр енергетики Герман Галущенко.

Від середини червня в Україні діє фактична заборона на експорт вугілля. Спочатку були встановлені нульові квоти на експорт усіх видів енергетичного вугілля, а на початку вересня - навіть на експорт коксівного вугілля, яке використовується в металургії.

Проте 10 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова розглянути експорт вугілля до Польщі попри заборону на його вивезення.

Під час робочого візиту до Варшави у понеділок Галущенко розказав, що це рішення уже ухвалене.

"Герман Галущенко проінформував [польську] колегу [Анну Москву] про рішення української влади відкрити квоту на експорт вугілля до Польщі в обсязі 100 000 тонн. Польська сторона подякувала за це важливе політичне рішення, зазначивши, що в умовах російського енергетичного шантажу вугільна галузь набула додаткової ваги", - йдеться в повідомленні Міненерго.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

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