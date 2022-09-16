Україна отримала від експорту електроенергії $131 мільйон за два тижні

За перші два тижні вересня Україна отримала від експорту електроенергії 131 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Фейсбуці.

"Експорт електроенергії встановив торговий рекорд - $131 млн за перші два тижні вересня. Українська електроенергія посіла друге місце в торговельному балансі після традиційно великих обсягів сільгосппродукції - ріпака та пшениці", - написав Кудрицький.

Він зазначив, що такий результат допоміг зменшити дефіцит торгівлі товарами і збалансувати міждержавну торгівлю України.

Кудрицький наголосив, що завдяки експорту електроенергії наша держава поступово перетворюється на стратегічно важливого партнера ЄС. За його словами, метою Укренерго є закріпити Україну в ролі гаранта енергетичної безпеки Східної та Центральної Європи.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" наступного тижня порушуватиме перед ENTSO-E питання про збільшення лімітів експорту електроенергії до Європи.

Укренерго з 30 червня по 11 вересня отримало понад 3,7 млрд грн на аукціонах із доступу до міждержавних електромереж.

ENTSO-E 4 вересня збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.