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АНАЛІТИКА

МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС – резолюція

 

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, у четвер ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За резолюцію проголосували 26 держав, проти були дві - Росія і Китай, решта утрималися під час голосування. Як повідомили в представниці РФ при міжнародних організаціях у Відні, це Бурунді, В'єтнам, Єгипет, Індія, Пакистан, Сенегал та Південно-Африканська Республіка.

У документі міститься заклик до Росії "негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об'єкта в Україні та на них".

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Після цього Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.
Ключові теги: Росія
 

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