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Україна за 8 міс. збільшила виручку від експорту електроенергії в 1,7 раза
13:12 15.09.2022 |
Україна у січні-серпні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії в 1,7 раза (на $115,664 млн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до $278,75 млн, свідчать дані Державної митної служби.
За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", до Польщі за вісім місяців поставлено електроенергії на $92,689 млн, Словаччини - на $59,364 млн, Угорщини - на $44,688 млн, інших країн - на $82,009 млн.
У серпні цього року виручка від експорту е/е становить $73,112 млн проти $27,474 млн у серпні-2021.
Крім того, Україна в січні-серпні-2022 імпортувала електроенергію на $119,067 млн проти $59,394 млн за аналогічний період минулого року. Зокрема, з Білорусі - на $100,414 млн (у січні-лютому), Бельгії - на $12,259 млн, Молдови - на $4,695 млн, інших країн - на $1,698 млн.
Минулого місяця Україна імпортувала електроенергію на $11,135 млн проти $0,336 млн у серпні-2021.
Як повідомлялося, Україна в 2021 році знизила виручку від експорту електроенергії на 8,5% (на $23,89 млн) порівняно з 2020 роком - до $256,941 млн. Крім того, Україна в 2021 році імпортувала електроенергію на $87,345 млн проти $131,60 за 2020-й.
Україна у 2021 році знизила експорт електроенергії на 26,5% (на 1 млрд 258,7 млн кВт-год) порівняно з 2020 роком - до 3 млрд 495,4 млн кВт-год, імпорт - на 25,9% (на 591,3 млн кВт-год), до 1 млрд 693,6 млн кВт-год.
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