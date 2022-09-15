Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна за 8 міс. збільшила виручку від експорту електроенергії в 1,7 раза

 

Україна у січні-серпні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії в 1,7 раза (на $115,664 млн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до $278,75 млн, свідчать дані Державної митної служби.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", до Польщі за вісім місяців поставлено електроенергії на $92,689 млн, Словаччини - на $59,364 млн, Угорщини - на $44,688 млн, інших країн - на $82,009 млн.

У серпні цього року виручка від експорту е/е становить $73,112 млн проти $27,474 млн у серпні-2021.

Крім того, Україна в січні-серпні-2022 імпортувала електроенергію на $119,067 млн проти $59,394 млн за аналогічний період минулого року. Зокрема, з Білорусі - на $100,414 млн (у січні-лютому), Бельгії - на $12,259 млн, Молдови - на $4,695 млн, інших країн - на $1,698 млн.

Минулого місяця Україна імпортувала електроенергію на $11,135 млн проти $0,336 млн у серпні-2021.

Як повідомлялося, Україна в 2021 році знизила виручку від експорту електроенергії на 8,5% (на $23,89 млн) порівняно з 2020 роком - до $256,941 млн. Крім того, Україна в 2021 році імпортувала електроенергію на $87,345 млн проти $131,60 за 2020-й.

Україна у 2021 році знизила експорт електроенергії на 26,5% (на 1 млрд 258,7 млн кВт-год) порівняно з 2020 роком - до 3 млрд 495,4 млн кВт-год, імпорт - на 25,9% (на 591,3 млн кВт-год), до 1 млрд 693,6 млн кВт-год.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5430
  0,6729
 1,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2621  0,07 0,17 41,2797  0,11 0,28
EUR 39,9610  0,07 0,17 41,1810  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес