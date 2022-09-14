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АНАЛІТИКА

Україна накопичила найбільші запаси вугілля за останні роки - Прем'єр

 

Зараз в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля, до початку опалювального сезону його запаси можуть сягнути 2,5 млн тонн.

Про це під час пресконференції заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом в Україні знаходиться 2,2 млн тонн вугілля. Це - найбільші запаси за останні роки. Ми розуміємо, що до початку опалювального сезону доберемо до 2,5 млн тонн", - сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що цього року доводиться окремо приділяти увагу запасам дров. Так, до початку опалювального сезону має бути накопичено близько 7 млн кубометрів дров.

Як повідомлялося, до 1 жовтня Україна закачає до підземних сховищ 14,5 - 15 млрд кубометрів газу.
 

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