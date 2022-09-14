Європейський зелений курс. ЄС створює спеціалізований банк для запуску ринку водню

Європейський Союз планує створити спеціалізований банк для запуску ринку водню, заявила у середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті.

"Водень може змінити правила гри для Європи. Ми повинні перетворити нашу водневу економіку з нішевої у масштабну. <...> Ось чому я можу сьогодні оголосити про створення нового Європейського водневого банку. Він зможе гарантувати закупівлю водню, зокрема коштом Інноваційного фонду Єврокомісії. Він зможе інвестувати 3 млрд євро, щоб допомогти побудувати майбутній ринок водню", - сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що анонсований раніше "зелений курс" Євросоюзу є безальтернативним.

"Літо 2022 року запам'ятається як поворотний момент. Ми всі бачили пересохлі річки, палаючі ліси, вплив екстремальної спеки. Але ситуація набагато складніша. Льодовики в Альпах поки що слугують як резерв для таких річок, як Рейн чи Рона. Але оскільки європейські льодовики тануть швидше, ніж будь-коли, майбутні посухи відчуватимуться набагато гостріше. Ми повинні невпинно працювати, щоб адаптуватися до нашого клімату, зробивши природу нашим основним союзником", - сказала вона.