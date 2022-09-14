Європа отримає новий газовий бенчмарк замість TTF

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа має отримати новий газовий бенчмарк замість нідерландського хабу TTF. Про це вона сказала під час виступу в Європарламенті у середу, 14 вересня.

"Наш газовий ринок сьогодні кардинально змінився - від в основному трубопровідного до збільшення обсягів ЗПГ. Але еталон, який використовується на газовому ринку, - TTF - не адаптувався. Ось чому комісія працюватиме над встановленням більш репрезентативного бенчмарку", - сказала фон дер Ляєн.

Контракти з постачанням на нідерландському хабі Title Transfer Facility (TTF) зараз є ключовим бенчмарком на газ у Європі. Ця платформа має найбільшу ліквідність, до неї прирівнюються інші європейські торговельні майданчики.

Росія навчилася маніпулювати цінами на TTF, обмежуючи постачання газу в Європу, що впливає не тільки на газ, але й на електроенергію та прискорює інфляцію в регіоні.

Фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія працюватиме також над тим, щоб ліквідувати домінувальний вплив газу на вартість електроенергії. Для цього буде потрібна глибока і комплексна реформа ринку електроенергії.