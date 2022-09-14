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Європа отримає новий газовий бенчмарк замість TTF
15:43 14.09.2022 |
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа має отримати новий газовий бенчмарк замість нідерландського хабу TTF. Про це вона сказала під час виступу в Європарламенті у середу, 14 вересня.
"Наш газовий ринок сьогодні кардинально змінився - від в основному трубопровідного до збільшення обсягів ЗПГ. Але еталон, який використовується на газовому ринку, - TTF - не адаптувався. Ось чому комісія працюватиме над встановленням більш репрезентативного бенчмарку", - сказала фон дер Ляєн.
Контракти з постачанням на нідерландському хабі Title Transfer Facility (TTF) зараз є ключовим бенчмарком на газ у Європі. Ця платформа має найбільшу ліквідність, до неї прирівнюються інші європейські торговельні майданчики.
Росія навчилася маніпулювати цінами на TTF, обмежуючи постачання газу в Європу, що впливає не тільки на газ, але й на електроенергію та прискорює інфляцію в регіоні.
Фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія працюватиме також над тим, щоб ліквідувати домінувальний вплив газу на вартість електроенергії. Для цього буде потрібна глибока і комплексна реформа ринку електроенергії.
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