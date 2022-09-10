ЄС має збільшити обсяги закупівлі електроенергії в Україні - єврокомісар

Європейська Комісія заохочує країни ЄС скористатися можливістю для збільшення обсягів торгівлі з Україною у сфері постачання електроенергії, оскільки це відповідає інтересам як України, так і Європейського Союзу.

Про це сьогодні у Брюсселі на пресконференції за підсумками надзвичайної ради міністрів ЄС з питань енергетики заявила профільний Єврокомісар Кадрі Сімсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо продовжувати підтримувати наших українських друзів шляхом збільшення обсягів торгівлі електроенергією з ними. Це є взаємовигідним, - дозволить Україні отримувати прибуток та надасть Євросоюзу доступ до додаткового джерела доступної електроенергії», - сказала Сімсон.

«Я закликала міністрів наростити торгівлю електроенергією з Україною. Як ми говорили сьогодні, прийшов час, щоб доповнити наші заходи із підготовки (до кризи - ред.) заходами із зниження цінового тиску, з метою найкращого використання прибутку, що виникає на ринку, із користю для наших громадян», - додала вона.

Єврокомісар нагадала про п'ять пропозицій Єврокомісії, що були представлені сьогодні на розгляд європейських урядовців з метою подолання енергетичної кризи та для проходження зимового періоду.

Серед них, зокрема, заходи економії енергії та обов'язкові заходи із зменшення її споживання під час проходження пікових навантажень, ринкові інструменти із балансування надприбутків енергетичних компаній та втрат споживачів енергії за умови надвисоких цін на енергетичному ринку, диверсифікація постачання енергоресурсів на європейський ринок, встановлення граничних цін на закупівлю російських енергоресурсів, зокрема, газу, а також подальший розвиток спільної платформи ЄС для скоординованої закупівлі газу та зменшення його ціни.

Як повідомлялося, нещодавно росія повністю зупинила постачання газу до Європи через Північний потік, що викликало черговий сплеск цін на енергетичному ринку ЄС. Євросоюз розробив стратегію подолання поточної енергетичної кризи, ключовими елементами якої є підвищення енергоефективності, диверсифікація шляхів постачання енергоресурсів та прискорений розвиток поновлювальних джерел енергії.