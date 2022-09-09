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Фактична вартість реалізації газу у серпні підвищилася на 34,4%
12:00 09.09.2022 |
Міністерство економіки констатує, що фактична вартість реалізації газу, яка використовується при обчисленні рентної плати, у серпні підвищилася на 34,4%, або на 345,89 долара/тис. куб. м, до 1 350,33 долара/тис. куб. м порівняно з липнем (1 004,44 долара/тис. куб. м).
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки, повідомляють Українські Новини.
У гривневому еквіваленті фактична вартість реалізації газу збільшилась в серпні на 54,4%, або на 17 387,8 гривні/тис. куб. м, до 49 379,31 гривні/тис. куб. м порівняно з липнем (31 991,51 гривні/тис. куб. м).
Як повідомляли Українськi Новини, у серпні середня митна вартість природного газу, що імпортується Україною, знизилась на 0,3%, або на 2,63 долара/тис. куб. м, до 861,95 долара/тис. куб. м порівняно з липнем (864,58 долара/тис. куб. м).
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