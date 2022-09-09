Фактична вартість реалізації газу у серпні підвищилася на 34,4%

Міністерство економіки констатує, що фактична вартість реалізації газу, яка використовується при обчисленні рентної плати, у серпні підвищилася на 34,4%, або на 345,89 долара/тис. куб. м, до 1 350,33 долара/тис. куб. м порівняно з липнем (1 004,44 долара/тис. куб. м).

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки, повідомляють Українські Новини.

У гривневому еквіваленті фактична вартість реалізації газу збільшилась в серпні на 54,4%, або на 17 387,8 гривні/тис. куб. м, до 49 379,31 гривні/тис. куб. м порівняно з липнем (31 991,51 гривні/тис. куб. м).

Як повідомляли Українськi Новини, у серпні середня митна вартість природного газу, що імпортується Україною, знизилась на 0,3%, або на 2,63 долара/тис. куб. м, до 861,95 долара/тис. куб. м порівняно з липнем (864,58 долара/тис. куб. м).