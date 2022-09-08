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АНАЛІТИКА

Нацкомісія оштрафувала дві компанії Ахметова через борги перед «Укренерго»

 

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наклала штрафи по 170 тис. грн на постачальників універсальних послуг (ПУП) ТОВ "Київська обласна енергопостачальна компанія" та "Одеська обласна енергопостачальна компанія" за порушення принципу пропорційності розрахунків, що призвело до необґрунтованих боргів перед НЕК "Укренерго".

Відповідні ухвали були прийняті на засіданні регулятора 6 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомила членкиня Нацкомісії Ольга Бабій, за результатами перевірок цих компаній з'ясувалося, що борг "Київської обласної ЕК" перед "Укренерго" на 1 липня становить 368 млн грн, у той час як передоплата оператору системи розподілу склала 172 млн грн, в "Одеській обласній ЕК" ці показники становлять відповідно 345 млн грн та 167 млн ​​грн.

Як писав БізнесЦензор, фактично ці компанії контролюють структури Ріната Ахметова.

"Одночасно борги перед ОСП та переплата ОСР. В умовах військового стану досить сумнівна позиція постачальників", - прокоментувала Бабій.

За словами члена Нкрекп Руслана Кайдаша, основною причиною боргів ПУП є борги перед ними з боку ДП "Гарантований покупець".

"Але все одно порушено пропорційність розрахунків", - зазначив він.

Після наради під час засідання члени Нацкомісії змінили спочатку винесений на нього проєкт рішення щодо застереження компаній від таких порушень та наклали по 170 тис. грн штрафу на постачальників.

"Сьогоднішнє рішення буде покладено в основу всіх інших рішень з цього питання. Ми зараз перевіримо близько 40 постачальників, і у всіх порушення ідентичні. Перекоси суттєві. Накладення штрафу буде нормальним стимулом виправити ситуацію та пропорційно розподілити кошти між ОСП та ОСР", - зазначив на засіданні голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Представник "Одеської обласної ЕК" на засіданні повідомив, що компанія наприкінці серпня вже сплатила ОСП більше 1 млн грн і продовжуватиме платити.

Згідно з рішенням комісії, ПУУ необхідно виправити ситуацію та забезпечити належну оплату послуг із передачі е/е "Укренерго" до кінця року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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