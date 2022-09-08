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Нацкомісія відновлює планові перевірки енергокомпаній
09:10 08.09.2022 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відновила планові перевірки компаній.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.
"Рішення про відновлення планових перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у цих сферах та ліцензійних умов регулятор закріпив у постанові, що була прийнята під час його засідання 6 вересня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з упровадженням воєнного стану більшість заходів державного контролю була призупинена. Водночас НКРЕКП продовжувала фіксувати численні порушення енергокомпаніями правил, що регулюють їхню діяльність на ринках електроенергії та природного газу.
У НКРЕКП розраховують, що весь комплекс заходів державного контролю, включно з плановими перевірками, сприятиме забезпеченню сталого функціонування сектора енергетики та комунальних послуг, покращить рівень надання життєво необхідних послуг споживачам, в тому числі під час воєнного стану.
Як повідомлялося, у травні Кабінет Міністрів надав право НКРЕКП протягом періоду воєнного стану проводити позапланові невиїзні перевірки, а в серпні - і планові.
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