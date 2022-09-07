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Зеленський зреагував на пропозицію Гроссі створити зону захисту на ЗАЕС
08:35 07.09.2022 |
Президент України зреагував на звіт місії МАГАТЕ, яка побувала на Запорізькій АЕС, та відповів на пропозиції Рафаеля Гроссі щодо створення зони захисту на станції.
Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.
«У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС, акцентований тиск на наших атомників і є чіткі посилання на російську військову окупацію. Це добре. Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС - а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, - то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту», - сказав Зеленський.
За його словами, у будь-якому разі відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандату на свої дії. Зеленський вважає, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю над нею Україні.
«Якщо росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор», - сказав Президент.
Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму звіті за підсумками місії закликало до негайного створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. У 50-сторінковому документі зазначається, що зона безпеки необхідна, аби агентство могло контролювати ситуацію на станції.
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