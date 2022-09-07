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АНАЛІТИКА

Зеленський зреагував на пропозицію Гроссі створити зону захисту на ЗАЕС

 

Президент України зреагував на звіт місії МАГАТЕ, яка побувала на Запорізькій АЕС, та відповів на пропозиції Рафаеля Гроссі щодо створення зони захисту на станції.

Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

«У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС, акцентований тиск на наших атомників і є чіткі посилання на російську військову окупацію. Це добре. Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС - а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, - то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту», - сказав Зеленський.

За його словами, у будь-якому разі відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандату на свої дії. Зеленський вважає, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю над нею Україні.

«Якщо росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор», - сказав Президент.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму звіті за підсумками місії закликало до негайного створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. У 50-сторінковому документі зазначається, що зона безпеки необхідна, аби агентство могло контролювати ситуацію на станції.
 

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