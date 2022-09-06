Каховська ГЕС підключена до мережі після відключення 5 вересня – «Укргідроенерго»

ПрАТ "Укргідроенерго" повідомило, що підключило Каховську ГЕС до енергосистеми після відключення станції 5 вересня, передає Енергореформа.

"У результаті бойових дій на гідроелектростанції мали місце неодноразові короткочасні відключення. Таке відключення було і 5 вересня. Оперативним персоналом Каховської ГЕС за короткий час було відновлено підключення до мережі", - йдеться у повідомленні на сайті компанії 6 вересня.

Згідно з ним, станом на 6 вересня Каховська ГЕС, розташована на тимчасово окупованій росіянами території, продовжує працювати в енергосистемі України за комерційно-диспетчерським графіком, видаючи від 40 до 110 МВт-год потужності плаваючим графіком на підстанцію Новокаховська.

"Станція не бере участі у балансуванні системи", - уточнили в "Укргідроенерго".

Там також зазначили, що на ГЕС працюють чотири агрегати з шести: один із агрегатів знаходиться у реконструкції, ще один - у капітальному ремонті.

"На станції постійно перебуває оперативний персонал Каховської ГЕС, який щодоби. Двічі на тиждень на станцію допускаються ремонтні бригади", - описали ситуацію в компанії.

Водночас там додали, що ремонтний персонал проводить огляди та намагається підтримувати працездатний стан обладнання, але оперативних ремонтів не здійснює.

"Відсутня можливість доставляти туди запчастини, щоб проводити якісні ремонти та підготовку до осінньо-зимового періоду", - пояснили в "Укргідроенерго".

Там також запевнили, що у разі зупинки станції, що може статися, зокрема, внаслідок обстрілу ліній електропередач, підстанцій, знищення обладнання, "катастрофи не буде".

"Вода йтиме через водозливну гоеблю. Тому не буде ні прориву греблі, ні обміління", - запевнили в компанії.

Як повідомляла Енергореформа, Генштаб 5 вересня повідомив, що російські окупанти відключили Каховську ГЕС (Нова Каховка, Херсонська область), що призвело до знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.