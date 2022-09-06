Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Каховська ГЕС підключена до мережі після відключення 5 вересня – «Укргідроенерго»

 

ПрАТ "Укргідроенерго" повідомило, що підключило Каховську ГЕС до енергосистеми після відключення станції 5 вересня, передає Енергореформа.

"У результаті бойових дій на гідроелектростанції мали місце неодноразові короткочасні відключення. Таке відключення було і 5 вересня. Оперативним персоналом Каховської ГЕС за короткий час було відновлено підключення до мережі", - йдеться у повідомленні на сайті компанії 6 вересня.

Згідно з ним, станом на 6 вересня Каховська ГЕС, розташована на тимчасово окупованій росіянами території, продовжує працювати в енергосистемі України за комерційно-диспетчерським графіком, видаючи від 40 до 110 МВт-год потужності плаваючим графіком на підстанцію Новокаховська.

"Станція не бере участі у балансуванні системи", - уточнили в "Укргідроенерго".

Там також зазначили, що на ГЕС працюють чотири агрегати з шести: один із агрегатів знаходиться у реконструкції, ще один - у капітальному ремонті.

"На станції постійно перебуває оперативний персонал Каховської ГЕС, який щодоби. Двічі на тиждень на станцію допускаються ремонтні бригади", - описали ситуацію в компанії.

Водночас там додали, що ремонтний персонал проводить огляди та намагається підтримувати працездатний стан обладнання, але оперативних ремонтів не здійснює.

"Відсутня можливість доставляти туди запчастини, щоб проводити якісні ремонти та підготовку до осінньо-зимового періоду", - пояснили в "Укргідроенерго".

Там також запевнили, що у разі зупинки станції, що може статися, зокрема, внаслідок обстрілу ліній електропередач, підстанцій, знищення обладнання, "катастрофи не буде".

"Вода йтиме через водозливну гоеблю. Тому не буде ні прориву греблі, ні обміління", - запевнили в компанії.

Як повідомляла Енергореформа, Генштаб 5 вересня повідомив, що російські окупанти відключили Каховську ГЕС (Нова Каховка, Херсонська область), що призвело до знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2870
  0,0256
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8950  0,12 0,29 40,6891  0,20 0,48
EUR 39,5638  0,07 0,18 40,6191  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес