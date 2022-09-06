Фінансові новини
- |
- 06.09.22
- |
- 17:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Газ у Європі подешевшав на 13% на очікуваннях антикризових заходів ЄС
16:56 06.09.2022 |
Еталонні ф'ючерси на газ у вівторок впали на 13% після різкого зростання у понеділок, оскільки уряди вживають антикризових заходів у намаганні врегулювати енергетичну кризу.
Про це пише Bloomberg.
"Еталонні ф'ючерси на газ впали на 13% після різкого зростання в понеділок. Рішення Росії не відновлювати поставки газопроводом "Північний потік" після того, як минулого тижня його було закрито на технічне обслуговування, змусило європейські уряди планувати втручання на ринок, включаючи обмеження цін. Вони намагаються уникнути відключень електроенергії та захистити економіку, яка перебуває на межі рецесії", - пише агентство.
При цьому, хоча сховища газу й заповнюються швидше, ніж очікувалося, залишається занепокоєння щодо того, як Європа замінить втрачені поставки з Росії, коли похолодає і попит зросте. За словами джерел, обізнаних із ситуацією, Німеччина навряд чи досягне своєї мети щодо заповнення запасів на 95% до початку листопада.
Станом на 10:16 ранку в Амстердамі вартість газу в Нідерландах на жовтень, еталонний показник для Європи, була на 8,9% нижчою і становила 224 євро за мегават-годину. Контракт зріс на 15% у понеділок після різкого падіння минулого тижня. Ф'ючерси на газ у Великобританії впали на 12%. Еталонна німецька електроенергія на рік вперед впала на 11% до 505 євро за мегават-годину.
До 12:50 за Києвом ціна жовтневих ф'ючерсів становила €222,495 за 1 МВт·год, що на 10,34% нижче за закриття попередніх торгів.
"Можливо, Росія розіграла свою потенційну карту занадто рано, оскільки холодні зимові місяці ще не настали", - сказав директор Inspired Нік Кемпбелл.
"З огляду на те, що запаси газу все ще збільшуються, і на всі кроки, які планують європейські уряди, припинення поставок "Північним потоком", можливо, не є тим смертельним ударом, на який, ймовірно відчувала російська держава", - додав він.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
|Уникнути конфіскації: Мураєв переписав бізнес на оточення «Слуги народу»
|Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
|Перемоги вирішили не чекати. Чому оточення Зеленського почало війну компроматів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Слуги» представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна
|ВР заборонила використання азбесту у будівництві
|Рада гармонізувала з ЄС порядок правової охорони географічних зазначень для продукції АПК
|ВР планує запровадити штрафи за мобінг
|ВР має намір запровадити конкурсний відбір для суддів КС
|Газ у Європі подешевшав на 13% на очікуваннях антикризових заходів ЄС
Бізнес
|Найпродуктивніші Android-смартфони у рейтингу AnTuTu. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000
|В США проти Tesla подали колективний позов через помилкові спрацювання гальм
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499
|Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році
|США заборонили постачання ряду чіпів до Китаю та Росії