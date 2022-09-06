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Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб
22:19 05.09.2022 |
Російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого були знеструмлені частини Херсонської та Запорізької областей.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у Facebook.
"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.
На 16 серпня на Каховській ГЕС було пошкоджено два агрегати, станція працювала тільки трьома із шести агрегатів, тобто на 30-40% потужності.
Раніше гендиректор Укргідроенерго зауважував, що у разі зупинки ГЕС вода буде йти через водозливну греблю, а відтак "не буде ні прориву дамби, ні обміління".
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