Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

Російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого були знеструмлені частини Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у Facebook.

"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.

На 16 серпня на Каховській ГЕС було пошкоджено два агрегати, станція працювала тільки трьома із шести агрегатів, тобто на 30-40% потужності.

Раніше гендиректор Укргідроенерго зауважував, що у разі зупинки ГЕС вода буде йти через водозливну греблю, а відтак "не буде ні прориву дамби, ні обміління".