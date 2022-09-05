Європейська енергосистема дозволила збільшити Україні експорт електроенергії в години пік

ENTSO-E збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.

Відповідне рішення оператори системи передачі (ОСП) континентальної Європи прийняли на засіданні регіональної групи Континентальна Європа ENTSO-E, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу НЕК «Укренерго».

«Доступний обсяг міждержавних перетинів для експорту/імпорту електроенергії між Україною та ENTSO-E збільшено на 50 МВт в денні та вечірні години доби. Зокрема, з 7:00 до 23:00 (за європейським часом) (16 годин поспіль) - в понеділок - п'ятницю та з 9:00 до 23:00 (за європейським часом) (14 годин поспіль) - в суботу - неділю. В решту годин доби величина доступного перетину залишиться на попередньому рівні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відтепер загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години збільшився до 300 МВт, а в нічні залишиться на рівні 250 МВт. Перший день поставки зі збільшеними обсягами - 5 вересня.

На аукціонах з доступу до міждержавних перетинів в денні та нічні години він розподілятиметься в напрямку Румунії в обсязі 125 МВт та Словаччини - 175 МВт. А з 6 вересня - в обидві країни порівну: по 150 МВт вдень і ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни.

Як повідомлялось, 16 березня Україна офіційно приєдналася до об'єднаної енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E.

7 червня 2022 року регіональна група Континентальна Європа погодила поетапне розширення можливостей для експорту та імпорту електроенергії між Україною та сусідніми країнами ЄС за умови впровадження організаційно-технічних передумов.

Від 28 липня обсяг доступного перетину електромереж становить 250 МВт (раніше 100 МВт).

Вже 28 червня НЕК «Укренерго» провела перший добовий аукціон на розподіл пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в напрямку Румунії. За даними компанії, на ньому було зафіксовано рекордно високі ціни.

За оцінками уряду, потенціал експорту української електроенергії в Європу становить до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати понад 70 млрд грн на рік.