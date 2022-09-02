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АНАЛІТИКА

У ЄС закликали обмежити ціни на російський газ, щоб протистояти шантажу Путіна

 

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що країнам Євросоюзу настав час встановити граничні ціни на російський газ, що надходить до Європи Північним потоком. Про це вона заявила у п'ятницю, повідомляє Reuters.

"Я твердо вірю, що настав час для обмеження цін на російський трубопровідний газ до Європи", - заявила вона.

За її словами, цей захід перешкоджатиме спробам російського диктатора Володимира Путіна маніпулювати європейським енергетичним ринком.

31 серпня російський монополіст Газпром заявив, що постачання газу Північним потоком припинено до 3 вересня нібито через планові ремонтні роботи.

У Газпромі також додали, що через три дні трубопровід буде перезапущено "за умови, що не буде виявлено жодних несправностей". Потоки відновляться на тому самому зниженому рівні, на рівні 20% пропускної спроможності, який він забезпечував з кінця липня.

Зазначимо, ЄС планував заповнити газові сховища на 80% до 1 листопада, але зробив це на два місяці раніше. Зокрема, німецькі газосховища досягли понад 83% своєї потужності і до 1 листопада досягнуть мети уряду 90%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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