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У ЄС закликали обмежити ціни на російський газ, щоб протистояти шантажу Путіна
16:27 02.09.2022 |
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що країнам Євросоюзу настав час встановити граничні ціни на російський газ, що надходить до Європи Північним потоком. Про це вона заявила у п'ятницю, повідомляє Reuters.
"Я твердо вірю, що настав час для обмеження цін на російський трубопровідний газ до Європи", - заявила вона.
За її словами, цей захід перешкоджатиме спробам російського диктатора Володимира Путіна маніпулювати європейським енергетичним ринком.
31 серпня російський монополіст Газпром заявив, що постачання газу Північним потоком припинено до 3 вересня нібито через планові ремонтні роботи.
У Газпромі також додали, що через три дні трубопровід буде перезапущено "за умови, що не буде виявлено жодних несправностей". Потоки відновляться на тому самому зниженому рівні, на рівні 20% пропускної спроможності, який він забезпечував з кінця липня.
Зазначимо, ЄС планував заповнити газові сховища на 80% до 1 листопада, але зробив це на два місяці раніше. Зокрема, німецькі газосховища досягли понад 83% своєї потужності і до 1 листопада досягнуть мети уряду 90%.
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