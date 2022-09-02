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Газпром заявив, що цього року зменшив видобуток газу майже на 15%, експорт упав на 37%
16:18 02.09.2022 |
У січні-серпні 2022 року російський газовий монополіст Газпром, за попередніми даними, видобув 288,1 млрд куб. м газу, це на 14,6% (на 49,1 млрд. куб. м) менше, ніж минулого року, повідомляє пресслужба Газпрому.
У компанії зазначають, що попит на газ компанії з газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 2,9% (на 4,7 млрд. куб. м), а експорт склав 82,2 млрд. куб. м - на 37,4% (на 49,1 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року.
"Зростає експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" в рамках двостороннього довгострокового контракту між Газпромом і CNPC. Поставки відбуваються регулярно у понад добовій контрактній кількості", - заявили в Газпромі.
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