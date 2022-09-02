Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Державний енерготрейдер за два тижні став основним експортером електроенергії в Європу

 

АТ "Енергетична компанія України", 100% акцій якого належать державі, за два тижні стало основним експортером електроенергії в Україні. Про це повідомила пресслужба компанії.

З 19 до 31 серпня АТ "ЕКУ" експортував до Румунії та Словаччини 39 000 МВт-год електроенергії. Це в 1,6 раза більше, ніж експортувала вся державна генерація за попередні півтора місяця, відколи стартував експорт.

"Держава збільшила частку в експорті електроенергії на напрямках до Румунії та Словаччини майже вчетверо - з 13% до 50%", - йдеться в заяві компанії. В Молдову та Польщу компанія електроенергію не постачає, уточнили LIGA.net в прес-службі ЕКУ.

Весь обсяг електроенергії для здійснення постачань АТ "ЕКУ" придбало у НАЕК "Енергоатом" через Українську енергетичну біржу (УЕБ). За даними Економічної правди, державний трейдер попросив Енергоатом відтермінувати оплату на 90 днів.

В ЕКУ упевнені, що така співпраця йде на користь усім державним учасникам ринку.

"Держава заробила на всіх трьох етапах: генерації електроенергії, її передачі та продажу. І в кожному з цих напрямів збільшила дохідність", - заявила компанія.

Обсяги експорту електроенергії українських атомних електростанцій за цей період зросли уп'ятеро, а надходження Енергоатому через збільшення обсягів експорту склали близько 90 млн грн.

Надходження державним компаніям НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" від ЕКУ за послуги передачі та диспетчеризації, доступ до перетину, а також ПСО (покладання спеціальних обов'язків) склали 724,5 млн грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5832
  0,0128
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7328  0,09 0,23 40,5434  0,09 0,21
EUR 39,5769  0,17 0,44 40,6172  0,16 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес