Державний енерготрейдер за два тижні став основним експортером електроенергії в Європу

АТ "Енергетична компанія України", 100% акцій якого належать державі, за два тижні стало основним експортером електроенергії в Україні. Про це повідомила пресслужба компанії.

З 19 до 31 серпня АТ "ЕКУ" експортував до Румунії та Словаччини 39 000 МВт-год електроенергії. Це в 1,6 раза більше, ніж експортувала вся державна генерація за попередні півтора місяця, відколи стартував експорт.

"Держава збільшила частку в експорті електроенергії на напрямках до Румунії та Словаччини майже вчетверо - з 13% до 50%", - йдеться в заяві компанії. В Молдову та Польщу компанія електроенергію не постачає, уточнили LIGA.net в прес-службі ЕКУ.

Весь обсяг електроенергії для здійснення постачань АТ "ЕКУ" придбало у НАЕК "Енергоатом" через Українську енергетичну біржу (УЕБ). За даними Економічної правди, державний трейдер попросив Енергоатом відтермінувати оплату на 90 днів.

В ЕКУ упевнені, що така співпраця йде на користь усім державним учасникам ринку.

"Держава заробила на всіх трьох етапах: генерації електроенергії, її передачі та продажу. І в кожному з цих напрямів збільшила дохідність", - заявила компанія.

Обсяги експорту електроенергії українських атомних електростанцій за цей період зросли уп'ятеро, а надходження Енергоатому через збільшення обсягів експорту склали близько 90 млн грн.

Надходження державним компаніям НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" від ЕКУ за послуги передачі та диспетчеризації, доступ до перетину, а також ПСО (покладання спеціальних обов'язків) склали 724,5 млн грн.