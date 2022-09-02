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Державний енерготрейдер за два тижні став основним експортером електроенергії в Європу
14:38 02.09.2022 |
АТ "Енергетична компанія України", 100% акцій якого належать державі, за два тижні стало основним експортером електроенергії в Україні. Про це повідомила пресслужба компанії.
З 19 до 31 серпня АТ "ЕКУ" експортував до Румунії та Словаччини 39 000 МВт-год електроенергії. Це в 1,6 раза більше, ніж експортувала вся державна генерація за попередні півтора місяця, відколи стартував експорт.
"Держава збільшила частку в експорті електроенергії на напрямках до Румунії та Словаччини майже вчетверо - з 13% до 50%", - йдеться в заяві компанії. В Молдову та Польщу компанія електроенергію не постачає, уточнили LIGA.net в прес-службі ЕКУ.
Весь обсяг електроенергії для здійснення постачань АТ "ЕКУ" придбало у НАЕК "Енергоатом" через Українську енергетичну біржу (УЕБ). За даними Економічної правди, державний трейдер попросив Енергоатом відтермінувати оплату на 90 днів.
В ЕКУ упевнені, що така співпраця йде на користь усім державним учасникам ринку.
"Держава заробила на всіх трьох етапах: генерації електроенергії, її передачі та продажу. І в кожному з цих напрямів збільшила дохідність", - заявила компанія.
Обсяги експорту електроенергії українських атомних електростанцій за цей період зросли уп'ятеро, а надходження Енергоатому через збільшення обсягів експорту склали близько 90 млн грн.
Надходження державним компаніям НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" від ЕКУ за послуги передачі та диспетчеризації, доступ до перетину, а також ПСО (покладання спеціальних обов'язків) склали 724,5 млн грн.
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