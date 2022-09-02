Це був цирк: працівник ЗАЕС розповів, як росіяни прийняли місію МАГАТЕ

Інспектори місії МАГАТЕ пересувалися територією Запорізької атомної електростанції та спілкувались з її працівниками у присутності російських військових та представників «росатому».

Про це Суспільному на умовах анонімності сказав співробітник ЗАЕС, передає Укрінформ.

«Вони водили (генерального директора МАГАТЕ - ред.) Гроссі та інспекторів за своїм маршрутом, показували «мапи прильотів» та привели до них місцевих колаборантів із заявами від «небайдужих громадян» про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк», - заявив співробітник ЗАЕС.

За його словами, росіяни переконували представників місії, що на станції війська перебувають радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойові підрозділи російської армії, а ЗАЕС нібито обстрілюють Збройні сили України.

Після того, як очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі та більшість членів делегації виїхали зі станції, частина членів місії залишилась в Енергодарі. Вони житимуть у готелі та інспектуватимуть роботу станції впродовж кількох днів.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Запоріжжя, щоб відвідати атомну електростанцію в тимчасово захопленому Енергодарі.

1 вересня, росіяни обстріляли дорогу по наперед узгодженому маршруту руху місії. Також війська рф з мінометів обстрілювали місто Енергодар. Пізніше загарбники відкрили вогонь із РСЗО та з гелікоптерів. Повідомлялося про загиблих і поранених.

На ЗАЕС залишилися п'ять представників місії МАГАТЕ, які продовжать роботу на станції.

Запорізька АЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими. Відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюючи прилеглу територію.