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АНАЛІТИКА

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

 

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії прибули в четвер на Запорізьку атомну станцію, яка перебуває під контролем російських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Кореспондент агентства повідомив, що бачив, як команда МАГАТЕ прибула на АЕС великою колоною автомобілів з великою присутністю російських військових поблизу.

"Енергоатом" у своєму Telegram-каналі також підтвердив приїзд місії на ЗАЕС.

Делегація затрималася після повідомлень про бої раніше в четвер.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

Вранці 1 вересня місія МАГАТЕ вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.

"Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відімкнувся працюючий 5-й блок станції.

 

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