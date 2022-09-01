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АНАЛІТИКА

Україна отримала чергову партію аварійного енергетичного обладнання від Енергоспівтовариства

 

Північна Македонія як договірна сторона Енергетичного сівтовариства передала Україні аварійне енергетичне обладнання шість електричних трансформаторів, наданих оператором системи розподілу Elektrodistribucija DOOEL, дочірньою компанією EVN North Macedonia.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

"Ми вдячні Північній Македонії та колегам з Енергетичного співтовариства за допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни. Це приклад справжньої солідарності, на якій базується Енергетичне співтовариство. Така підтримка зараз як ніколи потрібна для підготовки до майбутнього зимового сезону", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Координацію постачання в Україну критичного спеціалізованого енергетичного обладнання, наданого приватними компаніями, здійснює Оперативна група з підтримки України Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Як повідомлялося, Енергетична спільнота на початку квітня 2022 року створила Фонд для відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури, донорами якої мають стати переважно держави-члени спільноти, а також міжнародні компанії та корпорації. Данія стала першим донором Фонду, але сума внеску не називалася.

Перша партія аварійного обладнання з Європи, скоординована Секретаріатом Енергетичного співтовариства, прибула до України першої декади квітня.

На початку червня в Міненерго зазначали, що Україна за координаційної підтримки Секретаріату Енергетичного співтовариства отримала 40 контейнерів та 35 вантажівок з електроустаткуванням.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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