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Україна отримала чергову партію аварійного енергетичного обладнання від Енергоспівтовариства
11:34 01.09.2022 |
Північна Македонія як договірна сторона Енергетичного сівтовариства передала Україні аварійне енергетичне обладнання шість електричних трансформаторів, наданих оператором системи розподілу Elektrodistribucija DOOEL, дочірньою компанією EVN North Macedonia.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.
"Ми вдячні Північній Македонії та колегам з Енергетичного співтовариства за допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни. Це приклад справжньої солідарності, на якій базується Енергетичне співтовариство. Така підтримка зараз як ніколи потрібна для підготовки до майбутнього зимового сезону", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Координацію постачання в Україну критичного спеціалізованого енергетичного обладнання, наданого приватними компаніями, здійснює Оперативна група з підтримки України Секретаріату Енергетичного співтовариства.
Як повідомлялося, Енергетична спільнота на початку квітня 2022 року створила Фонд для відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури, донорами якої мають стати переважно держави-члени спільноти, а також міжнародні компанії та корпорації. Данія стала першим донором Фонду, але сума внеску не називалася.
Перша партія аварійного обладнання з Європи, скоординована Секретаріатом Енергетичного співтовариства, прибула до України першої декади квітня.
На початку червня в Міненерго зазначали, що Україна за координаційної підтримки Секретаріату Енергетичного співтовариства отримала 40 контейнерів та 35 вантажівок з електроустаткуванням.
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