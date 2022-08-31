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Відкриття експорту е/е в Європу принесло Україні за два місяці майже 3 млрд грн
16:01 31.08.2022 |
Надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії в Румунію і Словаччину з 30 червня до 31 серпня зросли до 2,94 млрд грн.
Як свідчать результати добових аукціонів, що проводяться "Укренерго" за цими напрямками, в останні десять днів серпня надходження від продажу перетину збільшилися на 1,02 млрд грн за рахунок зростання ціни на е/е в Європі, що безпосередньо впливає на ціну перетину. У підсумку перетин в Румунію за десять днів обійшовся експортерам в 502,1 млн грн, що в перерахунку на добу на 39% вище, ніж у третій тиждень серпня, в Словаччину - 519,5 млн грн (на 63% вище, ніж середня добова вартість перетину в третій тиждень серпня).
Найдорожчим був перетин на останню добу серпня - по Румунії 56,8 млн грн, по Словаччині 59,4 млн грн.
На цю ж дату поставлений і новий рекорд за максимальною годинною ціною перетину - 22,1 тис.грн/МВт-год по Румунії і 23,7 тис. грн/МВт-год по Словаччині (попередні рекорди становили відповідно 21,7 тис. грн/МВт-год і 21,27 тис. грн/МВт-год).
За рахунками Енергореформи, середня годинна ціна перетину за десять днів серпня становить по Румунії 16,7 тис. грн/МВт-год, по Словаччині - 17,3 тис. грн/МВт-год.
За даними "Оператора ринку" на 31 серпня, середня ціна е/е на ринку "на добу вперед" (РДВ) в Румунії становить EUR684/МВт-год (в перерахунок на нинішній курс євро близько 25 тис.грн/МВт-год), Словаччины - EUR 673/МВт-год (близько 24,6 тис. грн/МВт-год). В Україні Ціна е\е періоду BASE на РСВ - EUR 86/МВт-год (близько 3,14 тис.грн/МВт-год).
Найактивнішим експортером залишається Державний енерготрейдер АК "ЕКУ", що вийшов на ринок з 19 серпня. З можливих 3 тис.МВт-год на добу компанія викуповує перетин для експорту на румунському напрямку 1488 МВТ-год на добу (62 МВт на кожну годину доби), по словацькому - для поставок 1512 МВт-год на добу (по 63 МВт на кожну годину).
Другим найбільшим експортером по обох напрямках залишається "ДТЕК Західенерго", що викуповував за цей період переважно перетин для поставок від 1000 тис. МВт-год до 1200 МВт-год.
Більшу частину залишків перетину викуповували "новітні технології 3000", "Укр Газ Ресурс", "Електротрейдинг груп", "ДЕ Трейдінг". Багато компаній брали участь в аукціонах безрезультатно.
Державне ПрАТ "Укргідроенерго" продовжувало викуповувати перетин 100 МВт рівним графіком для поставок е/е в Молдову (загалом 2400 МВт-год на добу).
Перетин до Польщі продовжує викуповувати на добових аукціонах на додачу до викуплених 147 МВт потужності на місячному аукціоні "ДТЕК Західенерго" - на 22-31 серпня по 63 МВт кожну годину (1512 МВт-год на добу),
Перетини зі Словаччини, Румунії та Молдови на добових аукціонах на останню декаду серпня традиційно залишилися невикупленими.
Ціна перетину на всіх аукціонах, крім експорту в Румунію і Словаччину, дорівнює 0 грн/МВт-год.
Як повідомлялося, 28 липня ENTSO-E збільшило потужності для експорту в Румунію і Словаччину до 250 МВт. "Укренерго" в цей же день провело добовий аукціон, розділивши потужність порівну. Місяцем раніше Комерційний експорт почався з 100 МВт в Румунію, з 7 липня їх розділили зі Словаччиною по 50МВт.
За даними Міненерго, технічно Україна вже зараз може експортувати на потужності 1,5-1,7 тис.МВт і з часом очікує збільшення експорту.
Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що очікує рішення про збільшення експорту від європейців 2 вересня.
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