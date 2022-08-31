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Кілька десятків виробників електроенергії з ВДЕ вже відмовилися від «зеленого» тарифу
12:34 31.08.2022 |
Балансуючу групу ДП "Гарантований покупець", яка налічує майже тисячу учасників, залишили кілька десятків виробників зеленої електроенергії для самостійного продажу ресурсу за ринковими цінами без "зеленого" тарифу.
Про це повідомив керівник підприємства Андрій Пилипенко.
"Так, певні компанії поступово виходять з нашої балансуючої групи. Їх не так багато порівняно з майже тисячею учасників. Може, кілька десятків. Одразу скажу, це не великі гравці, про яких часто говорили, не ДТЕК, це середні за потужністю компанії, 99% з них - сонячна генерація", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, з виходом учасників з групи, а такі виходи почалися з березня цього року, "ГарПок" не платить їм "зелений" тариф.
"Як я розумію, виходять ті компанії, які усвідомили, що вони можуть зробити на ринку, володіють механізмами та вміють продавати е/е", - прокоментував керівник "ГарПока".
Втім, він зазначив, що на діяльності підприємства це суттєво не позначилося, оскільки виходів небагато, і припустив, що ці компанії продають свій ресурс на ринку двосторонніх договорів або в межах балансуючої групи.
"На РДН ми їх не спостерігаємо, там взагалі складно оцінити, хто торгує, але за другорядними ознаками можна спробувати вирахувати. Так от поява нових гравців поки що не спостерігається, значить, вони продають ресурс або на ринку двосторонніх договорів, або в межах якоїсь балансуючої групи", - зазначив він.
Пилипенко прогнозує, що з прийняття закону (газовий закон №2479-IX із змінами до електроенергетичних законів, підписаний президентом 18 серпня цього року), який урегульовує питання виходу з балансуючої групи "ГарПока", прикладів виходу може стати більше. Водночас, глава підприємства також допускає і повернення тих, хто вийшов.
Разом з тим він зазначив, що не бачить поки великого інтересу виробників до виходу з групи "ГарПока".
"Процес запущений з точки зору надання свободи дій для того, щоб вони самі несли за них відповідальність", - вказав Пилипенко.
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