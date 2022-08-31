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АНАЛІТИКА

Заява керівництва ЄС про заповнення ПСГ на 80% обвалила ціни на газ

 

Спотова ціна на газ у Європі впала після офіційного оголошення керівництвом ЄС досягнення середнього рівня запасів у сховищах блоку до 80%.

"Наразі ми в Євросоюзі досягли середнього рівня заповнення газосховищ на 80%. Отже, ми по суті вже досягли об'єму, про який домовилися на поточний рік", - заявила у вівторок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Копенгагені на саміті з енергетичної безпеки Балтійського моря.

"Оператор ГТС України" (ОГТСУ) прийняв від "Газпрому" заявку на транзит газу на середу об'ємом 42,2 млн куб. м, свідчать дані ОГТСУ. Показник у вівторок був таким самим.

"Північний потік" зупинено до ранку 3 вересня. Потужність магістралі знизилася на 33 млн куб. м на добу.

Спотові ціни на газ у Європі скоректувалися до $2583 за тисячу кубометрів, за ними - й ціни в Азії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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