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Заява керівництва ЄС про заповнення ПСГ на 80% обвалила ціни на газ
11:49 31.08.2022 |
Спотова ціна на газ у Європі впала після офіційного оголошення керівництвом ЄС досягнення середнього рівня запасів у сховищах блоку до 80%.
"Наразі ми в Євросоюзі досягли середнього рівня заповнення газосховищ на 80%. Отже, ми по суті вже досягли об'єму, про який домовилися на поточний рік", - заявила у вівторок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Копенгагені на саміті з енергетичної безпеки Балтійського моря.
"Оператор ГТС України" (ОГТСУ) прийняв від "Газпрому" заявку на транзит газу на середу об'ємом 42,2 млн куб. м, свідчать дані ОГТСУ. Показник у вівторок був таким самим.
"Північний потік" зупинено до ранку 3 вересня. Потужність магістралі знизилася на 33 млн куб. м на добу.
Спотові ціни на газ у Європі скоректувалися до $2583 за тисячу кубометрів, за ними - й ціни в Азії.
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