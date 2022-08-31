Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві.

«Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там - попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо», - сказав він.

Очільник МАГАТЕ додав, що місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. За словами Гроссі, організація також має намір встановити на станції постійне представництво.

Крім того, генеральний директор зауважив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт: «Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це вимагає чітких гарантій не тільки від рф, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити».

Як повідомлялося, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з її главою Рафаелем Гроссі прибула до української столиці напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.

ООН, США та Україна закликали рф до виведення військової техніки та особового складу з ядерного об'єкта.