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АНАЛІТИКА

Holtec хоче виготовляти в Україні компоненти для малого модульного реактора SMR-160

 

Американська компанія Holtec International розглядає можливість будівництва в Україні заводу, який виготовлятиме компоненти для малого модульного реактора SMR-160.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів генеральний директор компанії Кріс Сінгх.

«Протягом останніх кількох років нашою метою було створення виробничого центру в Україні, щоб задовольнити потреби вашої країни, а також регіональні потреби, наприклад атомних станцій в Польщі, Румунії, тобто регіону Східної Європи. Тому ми дійсно хочемо побудувати виробничі потужності в Україні - найсучасніший завод, який виготовлятиме компоненти SMR-160. Сподіваємося, що Захід наддасть економічну допомогу Україні, щоб це сталося», - зазначив він.

Сінгх уточнив, що малі модульні реактори SMR 160 - це сучасна технологія, яка є вкрай безпечною. Адже установка не потребує жодних насосів чи двигунів для функцій безпеки та керування, що і є однією з найголовніших проблем на атомних станціях.

Holtec хоче виготовляти в Україні компоненти для малого модульного реактора SMR-160

 

«Його можна розгорнути біля Дніпра, де сьогодні багато українських АЕС, або посеред поля, де росте кукурудза чи соняшник. Адже для охолодження, яке вимагає електростанція, у випадку SMR-160 можна використовувати повітря. SMR-160 настільки безпечний, що, якби терористи захопили щит управління, вони б не змогли підірвати станцію, а лише зупинити», - додав очільник Holtec.

Як повідомлялось, напередодні повномасштабного вторгнення російської федерації компанії Holtec International завершила в Чорнобильській зоні будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

SMR-160 являє собою невеликий модульний реактор потужністю 160 МВт або 525 МВт, в якому використовуються прості і пасивні системи безпеки. Holtec розробив реактор спільно з Mitsubishi Electric Corporation, SNC-Lavalin і Exelon Generation.
 

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