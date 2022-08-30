Потужності ВДЕ в Україні з початку року збільшилися на 3% – глава «ГарПока»

Зростання нових потужностей об'єктів відновлюваної генерації з початку року склало всього 3%, передає Енергореформа.

Про це повідомив керівник ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко.

"Загалом по балансуючій групі гарантованого покупця відбулося збільшення встановленої потужності на 3%. У разі нормального розвитку ситуацї в Україні зростання могло б бути значно більше", - сказав Пилипенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, він зазначив, що за період з червня по серпень (по серпню прогнозно) відбулося зменшення відпуску зеленої е/е на 25-35%.

"Загалом відпуск за період з березня по липень зменшився на третину від аналогічного періоду попереднього року", - вказав глава "ГарПока".

Як повідомляла Енергоерформа, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що російські агрессори вивели з ладу 30% потужностей сонячних електростанцій та більше 90% вітрових.

За розрахунками НКРЕКП на кінець 2021 року, ВЕС додали 27,3% потужностей, а СЕС - 4,8%. На кінець 2021 року загальна потужність ВЕС становить 1673 МВт, промислових СЕС - 6226,9 МВт. Всього у 2021 році в Україні встановлено 731 МВт потужностей відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), які отримали "зелений" тариф (Feed-in tariff), у 2020-му цей показник був майже вдвічі вищим - 1337 МВт.

У повному обсязі інтерв'ю з Андрієм Пилипенко згодом буде опубліковане на сайтах агентства "Інтерфакс-Україна" та "Енергореформи".