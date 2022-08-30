Ціна на електроенергію в Європі вперше перевищила 1000 євро

Ціна європейських еталонних контрактів (German Power) на 2023 рік уперше перевищила позначку 1000 євро за МВт-год.

Про це передає Укрінформ із посиланням на агентство Bloomberg.

З минулої п'ятниці, 28 серпня, ціни еталонних контрактів на електроенергію зросли на 25% через енергетичну кризу, що набирає обертів, та викликана скороченням постачань до ЄС природного газу з Росії.

Також зростанню цін на електроенергію сприяє скорочення генерації французькими атомними станціями.

У Франції, національні еталонні контракти на постачання електроенергії перевищили 1000 євро за МВт-год ще минулої п'ятниці.

У понеділок, 29 серпня, контракти на постачання електрики в Німеччині зросли у ціні на 6,6% - до 1050 євро за МВт-год.

Нагадаємо: 26 серпня в Європі почалися віялові відключення електроенергії. Першим із цим зіткнулося Косово. У той же день Рада ЄС оголосила, що збереться на термінове засідання. Причина - рекордні ціни на електрику та газ.