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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме 4 дні, - WSJ
15:53 29.08.2022 |
МАГАТЕ розпочне свій візит на Запорізьку АЕС вже найближчої середи, 31 серпня. Місія ядерних експертів триватиме 4 дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
"Перевірка розпочнеться у середу і триватиме до суботи", - пише видання, посилаючись на внутрішній документ українського уряду.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС. Експерти прибудуть на станцію за кілька днів.
Як повідомлялося, склад місії МАГАТЕ для візиту на українську АЕС уже сформовано.
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