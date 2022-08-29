Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме 4 дні, - WSJ

МАГАТЕ розпочне свій візит на Запорізьку АЕС вже найближчої середи, 31 серпня. Місія ядерних експертів триватиме 4 дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Перевірка розпочнеться у середу і триватиме до суботи", - пише видання, посилаючись на внутрішній документ українського уряду.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС. Експерти прибудуть на станцію за кілька днів.

Як повідомлялося, склад місії МАГАТЕ для візиту на українську АЕС уже сформовано.