Споживання газу в Україні цієї зими буде меншим на 40%

Міністерство енергетики прогнозує, що споживання газу під час опалювального сезону 2022/23 зменшиться, порівняно з минулим, на 40%.

Про це повідомив заступник податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у своєму Telegram.

За даними Міненерго, прогнозне споживання в осінньо-зимовий період складатиме близько 11,7 млрд куб. м. Для порівняння, минулого опалювального сезону було спаленко 19,4 млрд.

"А зараз за весь 2022 рік очікується, що буде спожито лише 18,5 млрд куб. м. Така різниця пояснюється падінням споживання в межах 35-40%", -

Нардеп додав, що зараз Кабінет Міністрів шукає у додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону. За умов різних сценаріїв така потреба становить близько 3-4,9 млрд куб. м.

"Але враховуючи вартість вересневого ф'ючерсу на газ на хабі TTF у Нідерландах досягала 3458 доларів, то навряд чи вони зможуть все купити", - розмірковує Железняк.