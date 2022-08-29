Фінансові новини
- |
- 29.08.22
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вітренко: Опалювальний сезон розпочнеться пізніше, запасайтесь теплим одягом
09:23 29.08.2022 |
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко прогнозує, що опалювальний сезон в Україні цього року розпочнеться пізніше, ніж зазвичай, і закінчиться раніше. В інтерв'ю The Guardian він спрогнозував, що температура повітря у квартирах буде на три-чотири градуси нижчою.
За норми у 21 градус опалення працюватиме тільки на 17-18 градусів, попередив Вітренко. Він порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці опуститься нижче 10 градусів.
Голова правління Нафтогазу також заявив, що перспективи опалювального сезону в Україні залежать від того, чи нададуть міжнародні партнери необхідні гроші для імпорту 4 млрд кубометрів газу. Вітренко оцінює необхідну суму у $10 млрд.
"Без фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, і це означатиме, що ми матимемо дійсно високі ризики для енергосистеми", - сказав Вітренко. Наприклад, це може призвести до віялових відключень електроенергії на значній території країни.
Ситуація може погіршитися, попередив Вітренко, якщо Росія почне завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури - електростанціях чи газовидобувних об'єктах.
Ще один ризик - подальше скорочення постачань газу до Європи з Росії, що ще сильніше підвищить його вартість.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну
|Майбутнє після війни. Які шанси Зеленського
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фінансовий комітет Ради підтримав законопроєкт про акциз на бензин та дизель EUR100/1 тис. л, газ - EUR52/1 тис. л
|Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме 4 дні, - WSJ
|Стало відомо скільки заявок вже подано в Реєстр пошкодженого та знищеного майна за два дні
|Споживання газу в Україні цієї зими буде меншим на 40%
|Прем'єрка Швеції оголосила про новий пакет допомоги Україні на мільярд крон
|Ціни на нафту залишаються у «зеленій» зоні на очікуваннях скорочення пропозиції
|Україна на період війни скасувала вимогу обов'язкової RFID-мітки автотранспорту
Бізнес
|У Німеччині запрацював перший у світі парк потягів на водні
|Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
|Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
|Сім великих компаній розмістили у TSMC замовлення на 3-нм чіпи
|Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP