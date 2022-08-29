Вітренко: Опалювальний сезон розпочнеться пізніше, запасайтесь теплим одягом

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко прогнозує, що опалювальний сезон в Україні цього року розпочнеться пізніше, ніж зазвичай, і закінчиться раніше. В інтерв'ю The Guardian він спрогнозував, що температура повітря у квартирах буде на три-чотири градуси нижчою.

За норми у 21 градус опалення працюватиме тільки на 17-18 градусів, попередив Вітренко. Він порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці опуститься нижче 10 градусів.

Голова правління Нафтогазу також заявив, що перспективи опалювального сезону в Україні залежать від того, чи нададуть міжнародні партнери необхідні гроші для імпорту 4 млрд кубометрів газу. Вітренко оцінює необхідну суму у $10 млрд.

"Без фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, і це означатиме, що ми матимемо дійсно високі ризики для енергосистеми", - сказав Вітренко. Наприклад, це може призвести до віялових відключень електроенергії на значній території країни.

Ситуація може погіршитися, попередив Вітренко, якщо Росія почне завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури - електростанціях чи газовидобувних об'єктах.

Ще один ризик - подальше скорочення постачань газу до Європи з Росії, що ще сильніше підвищить його вартість.