Уряд виділяє 1,4 мільярда для закупівлі обладнання на випадок проблем під час опалювального сезону

Кабінет Міністрів виділяє 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання.

Як передає Укрінформ, про це поінформував Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі.

«Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик - це терористичні акти росії проти критичної інфраструктури.Тому уряд виділяє 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Мова йде про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням», - повідомив Шмигаль.

Водночас він додав, що паралельно із закупівлями уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури й іншу підготовку до опалювального сезону.

«Стан готовності зараз 75%. Робимо все, аби всі українці цієї зими були із теплом та світлом», - підкреслив Прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив керівникам областей створити резервні запаси матеріалів, обладнання та палива.