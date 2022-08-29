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Уряд виділяє 1,4 мільярда для закупівлі обладнання на випадок проблем під час опалювального сезону
09:14 29.08.2022 |
Кабінет Міністрів виділяє 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання.
Як передає Укрінформ, про це поінформував Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі.
«Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик - це терористичні акти росії проти критичної інфраструктури.Тому уряд виділяє 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Мова йде про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням», - повідомив Шмигаль.
Водночас він додав, що паралельно із закупівлями уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури й іншу підготовку до опалювального сезону.
«Стан готовності зараз 75%. Робимо все, аби всі українці цієї зими були із теплом та світлом», - підкреслив Прем'єр-міністр.
Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив керівникам областей створити резервні запаси матеріалів, обладнання та палива.
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