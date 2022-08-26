Всі енергоблоки ЗАЕС все ще відключені від енергомережі – Енергоатом

Станом на ранок 26 серпня 2022 року зауважень до роботи обладнання та систем безпеки Запорізької атомної електростанції немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

Зазначається, що всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі.

Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі.

Як повідомлялося, учора, 25 серпня, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв'язку ЗАЕС із енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - «Дніпровська». Три інших лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі - перше в історії станції.

ЗАЕС є найбільшою атомною станцією в Європі. З 4 березня вона захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.

Європейський Союз засуджує військову діяльність росії навколо Запорізької АЕС та закликає рф негайно передати контроль над станцією Україні.