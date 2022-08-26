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Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланована наступного тижня
09:02 26.08.2022 |
Місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС заплановано наступного тижня, повідомила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі "Радіо НВ" у четвер увечері.
"Наступного тижня запланований візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони діставатимуться. Незважаючи на те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до об'єкта з огляду на ситуацію навколо нього", - сказала вона.
За її словами, мета місії - проконтролювати ситуацію на станції та вжити заходів, щоб убезпечити Європу та весь світ від можливої катастрофи.
Раніше, у четвер, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що місія на ЗАЕС може відбутися найближчими днями, сторони дуже близькі до остаточної та повної згоди щодо неї. "Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на станцію найближчими днями, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та захистом", - сказав він.
Як повідомлялося, після захоплення станції російськими військовими 4 березня 2022 року вона перейшла на роботу двома блоками із шести, потім два тижні працювала трьома, і знову двома. 25 серпня вперше у своїй історії ЗАЕС була повністю від'єднана від енергомережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку станції з енергосистемою України.
Відключення лінії сталося внаслідок обстрілів російських військових, які призвели до пожеж на золовідвалах Запорізької ТЕС, що поряд із Запорізькою АЕС. Три інші лінії зв'язку було пошкоджено ще раніше діями окупантів.
Відключення ЛЕП спричинило спрацювання автоматичного захисту двох працюючих енергоблоків ЗАЕС - №№5-6. Станом на вечір 25 серпня усі шість енергоблоків окупованої атомної станції залишалися відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередач ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська".
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